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Савва Рыбкин — о хобби: сейчас стал больше читать книг — это очень важно на самом деле

Савва Рыбкин — о хобби: сейчас стал больше читать книг — это очень важно на самом деле
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал о своих друзьях, а также о том, чем занимается в свободное от тенниса время.

— Чем вообще любишь заниматься в свободное время?
— В целом у меня сохранилось то же самое хобби, что и раньше. Я очень люблю шахматы, и стараюсь находить себе соперников даже на турнирах — предлагаю им сыграть, но не всегда это получается. Также сейчас больше стал читать книг — это очень важно на самом деле, потому что я сейчас больше разговариваю на английском, чем на русском. И русский немножко у меня сбивается, становится где-то больше запинок, ошибок, поэтому я много читаю, чтобы язык не деградировал в этом плане. Сейчас у меня намного больше стало общения, как я уже сказал, я более открытый стал. И появляется очень много друзей, приятелей. А ещё прогулки, музыка особенно — тоже тоже моё любимое дело.

— Друзья все из теннисного круга или кто-то вообще к теннису не имеет отношения?
— В основном, конечно, теннисные, но бывает, что абсолютно обычные люди, прохожие спрашивают что-то, интересуются, и так завожу новые знакомства, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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