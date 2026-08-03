«Живые эмоции от огурца и бутера с салом». Бублик посетил «Праздник огурца» в Суздале

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в социальных сетях опубликовал пост, где рассказал, что побывал в Суздале и посетил ежегодный фестиваль «Праздник огурца».

Фото: Из личного архива Александра Бублика

«Побывали в Суздале, фото без фильтров, живые эмоции от огурца и бутера с салом», — написал Бублик в социальных сетях.

В конце июля Александр Бублик сыграл в финале турнира в Кицбюэле, где уступил французу Кентену Алису со счётом 4:6, 6:7 (6:8). После этого он снялся с «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати. Далее представитель Казахстана сыграет на US Open, который пройдёт с 30 августа по 13 сентября. В прошлом году на этом турнире Бублик дошёл до четвёртого круга.