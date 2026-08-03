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17-летний теннисист Савва Рыбкин рассказал, как проводит время в Куршумлийской Бане

17-летний теннисист Савва Рыбкин рассказал, как проводит время в Куршумлийской Бане
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, как обустроился в Куршумлийской Бане в Сербии.

— Как тебе в Куршумлийской Бане? Как ты вообще узнал про это место? И как ты тут обустроился?
— Куршумлийская Баня мне очень нравится — здесь такое очень тихое место за городом. Скажем так — только теннис и свободное время: такой спортивный профессиональный режим. В этом плане мне здесь очень нравится. Как узнал? Абсолютно случайно — один раз решил съездить — посмотреть, что здесь да как, попробовать сыграть турнир. И первый турнир был не особо удачным, но я запомнил это место, решил сюда вернуться ещё раз и думаю, что поеду сюда ещё не раз.

— Тут воздух такой чистый, горный и лесной. Как тебе тут вообще обстановка? Может быть, ты на какие-то экскурсии тут ездил, что-то посмотреть успел, сходить куда-то?
— Насчёт экскурсий, не знаю, есть ли или нет. Скорее всего, да. Но я особо не выезжаю за эту территорию. Сам по вечерам в свободные дни люблю гулять. Здесь есть маленькие парки такие, в лес тоже с удовольствием хожу. Тут есть бесплатные велосипеды на прокат. Я каждый вечер беру и с удовольствием езжу где-то вокруг территории.

— Тут есть спа — пользуешься этими услугами?
— Да, 100%, спа, сауна, бассейн — я это обязательно использую. Холодный бассейн тоже для восстановления — это мне очень помогает, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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