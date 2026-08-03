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«Australian Open понравился мне больше всех». Рыбкин — об участии в юниорских ТБШ

«Australian Open понравился мне больше всех». Рыбкин — об участии в юниорских ТБШ
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин поделился впечатлениями от участия во всех четырёх юниорских турнирах «Большого шлема».

— Когда в прошлый раз ты давал интервью «Чемпионату», тебе из «Шлемов» не хватало только Австралии. Доволен ли был собой, что собрал все четыре мэйджора? Что тебе запомнилось из той поездки?
— Вообще, Australian Open — это такой, я б сказал, самый особенный турнир из четырёх «Шлемов». Мне он больше всех понравился. Организация, считаю, там самая лучшая из всех. И выступать там очень приятно. Честно, очень приятно, и это был безумно полезный опыт для меня. И да, хороший результат получился (дошёл до третьего круга. — Прим. «Чемпионата»). Не совсем то, что было запланировано, но всё равно я собой доволен, и времени расслабляться нет, нужно двигаться дальше, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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