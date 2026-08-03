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Савва Рыбкин рассказал, почему ему пришлось проходить квалификацию на юниорском Уимблдоне

Савва Рыбкин рассказал, почему ему пришлось проходить квалификацию на юниорском Уимблдоне
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, почему ему пришлось проходить квалификацию на юниорском Уимблдоне 2026 года.

— Объясни такой момент — на последнем Уимблдоне ты пробивался в основу через квал. Как так получилось?
— Сгорели некоторые очки, и не получилось их защитить и набрать новые, поэтому, к сожалению, провалился в рейтинге. Тем самым мне пришлось играть уже с квала, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В этом сезоне Савва Рыбкин дошёл до 1/8 финала на Australian Open, а также сумел пробиться в 1/16 финала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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