17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, почему ему пришлось проходить квалификацию на юниорском Уимблдоне 2026 года.

— Объясни такой момент — на последнем Уимблдоне ты пробивался в основу через квал. Как так получилось?

— Сгорели некоторые очки, и не получилось их защитить и набрать новые, поэтому, к сожалению, провалился в рейтинге. Тем самым мне пришлось играть уже с квала, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В этом сезоне Савва Рыбкин дошёл до 1/8 финала на Australian Open, а также сумел пробиться в 1/16 финала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.