«100% я буду там играть». Рыбкин рассказал, что примет участие на юниорском US Open — 2026

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, сыграет ли он на юниорском турнире «Большого шлема» US Open — 2026.

— Будешь ли ты играть на US Open? И не помешает ли тебе поездка туда твоей уже начавшейся взрослой карьере?

— Да, 100% я буду там играть, я заявлен. И вот этот опыт, который я сейчас набираю со взрослых турниров, я очень постараюсь перенести туда — в юниорский «Шлем». Это мне, я уверен, очень поможет, и я смогу продвинуться дальше, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В этом году Рыбкин дошёл до 1/8 финала на Australian Open, а также сумел пробиться в 1/16 финала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».