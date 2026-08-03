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«100% я буду там играть». Рыбкин рассказал, что примет участие на юниорском US Open — 2026

«100% я буду там играть». Рыбкин рассказал, что примет участие на юниорском US Open — 2026
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, сыграет ли он на юниорском турнире «Большого шлема» US Open — 2026.

— Будешь ли ты играть на US Open? И не помешает ли тебе поездка туда твоей уже начавшейся взрослой карьере?
— Да, 100% я буду там играть, я заявлен. И вот этот опыт, который я сейчас набираю со взрослых турниров, я очень постараюсь перенести туда — в юниорский «Шлем». Это мне, я уверен, очень поможет, и я смогу продвинуться дальше, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В этом году Рыбкин дошёл до 1/8 финала на Australian Open, а также сумел пробиться в 1/16 финала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».

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