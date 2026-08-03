Алина Корнеева вышла во второй круг «Мастерса» в Торонто на снятии Полины Кудерметовой

89-я ракетка мира россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира серии «Мастерс» в Торонто. В первом матче теннисистка встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, занимающей 108-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась снятием Полины при счёте 6:0, 3:0 в пользу Корнеевой.

Спортсменки провели на корте всего 37 минут. За матч Корнеева сделала один эйс и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница Полина Кудерметова ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Брейк-пойнтов теннисистка не заработала.

В следующем круге турнира в Торонто Алина Корнеева встретится с 26-й ракеткой мира Эммой Наварро.