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Алина Корнеева — Полина Кудерметова, результат матча 3 августа 2026, счёт 2:0, первый круг WTA-1000 в Торонто

Алина Корнеева вышла во второй круг «Мастерса» в Торонто на снятии Полины Кудерметовой
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89-я ракетка мира россиянка Алина Корнеева вышла во второй круг турнира серии «Мастерс» в Торонто. В первом матче теннисистка встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, занимающей 108-е место в мировом рейтинге. Встреча закончилась снятием Полины при счёте 6:0, 3:0 в пользу Корнеевой.

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 18:10 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
0 		0
         
Полина Кудерметова
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Спортсменки провели на корте всего 37 минут. За матч Корнеева сделала один эйс и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница Полина Кудерметова ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Брейк-пойнтов теннисистка не заработала.

В следующем круге турнира в Торонто Алина Корнеева встретится с 26-й ракеткой мира Эммой Наварро.

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