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«С удовольствием играю на всех». Савва Рыбкин — о любимом покрытии

«С удовольствием играю на всех». Савва Рыбкин — о любимом покрытии
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Российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, тяжело ли ему даются переходы с одного покрытия на другое по ходу сезона и какое из них ему нравится больше всего.

— Тяжело ли тебе даются переходы с покрытия на покрытие? И есть ли какие-то предпочтения среди них?
— Перестраиваться с одного покрытия на другое мне абсолютно несложно. Делаю я это очень быстро, это у меня достаточно хороший полезный навык. Честно, раньше не было любимого покрытия. Я любил как грунт, так и хард. На траве в прошлом году впервые играл на Уимблдоне и не совсем понял, что это такое. Ну и не совсем долюбливал.

Но в этом году сыграл Рохэмптон, потом — Уимблдон, и я прямо влюбился в траву. Не могу сказать, что это сейчас моё самое любимое покрытие, однако грунт, хард и трава — я все эти три покрытия обожаю. И мне без разницы, на какое из них ехать — я прямо с удовольствием играю на всех, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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