Российский теннисист Рыбкин рассказал, чего не хватает его игре

Российский теннисист Савва Рыбкин заявил, что находит в своей игре много вещей, которые нужно улучшить, однако чувствует, что он в прекрасной форме.

— Можешь сформулировать, что тебе сейчас не хватает в игре? Над чем ты работаешь, что пытаешься улучшить в своём теннисе, в своей подготовке?

— Да вообще много вещей, где можно было бы что-то подправить, но сейчас я чувствую себя в невероятно хорошей форме и готовлюсь к новым соревнованиям, турнирам. Не буду говорить, над чем я сейчас точно работаю, чтобы мои соперники не знали мои слабости, однако я сейчас доволен своей формой и буду только прибавлять, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.