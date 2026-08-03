15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российский теннисист Рыбкин рассказал, чего не хватает его игре

Российский теннисист Рыбкин рассказал, чего не хватает его игре
Комментарии

Российский теннисист Савва Рыбкин заявил, что находит в своей игре много вещей, которые нужно улучшить, однако чувствует, что он в прекрасной форме.

— Можешь сформулировать, что тебе сейчас не хватает в игре? Над чем ты работаешь, что пытаешься улучшить в своём теннисе, в своей подготовке?
— Да вообще много вещей, где можно было бы что-то подправить, но сейчас я чувствую себя в невероятно хорошей форме и готовлюсь к новым соревнованиям, турнирам. Не буду говорить, над чем я сейчас точно работаю, чтобы мои соперники не знали мои слабости, однако я сейчас доволен своей формой и буду только прибавлять, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Много читаю, чтобы мой русский не деградировал». Звёздный юниор штурмует взрослый тур
Эксклюзив
«Много читаю, чтобы мой русский не деградировал». Звёздный юниор штурмует взрослый тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android