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Савва Рыбкин объяснил, почему в мужском теннисе мало российских игроков мирового уровня

Савва Рыбкин объяснил, почему в мужском теннисе мало российских игроков мирового уровня
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Российский теннисист Савва Рыбкин считает, что отсутствие большого количества россиян мирового уровня в мировом теннисе связано с уровнем спорта.

— У тебя есть объяснение, почему в нашем мужском теннисе сейчас гораздо меньше теннисистов мирового уровня, чем в женском?
— Ну, мужской тур так-то очень непростой, и, чтобы пробиться даже в топ-100, нужно прямо попотеть, я б сказал. Да, к сожалению, не так много русских сейчас в туре, но я постараюсь это исправить, решить этот вопрос, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рыбкину 17 лет. Полное интервью с ним читайте на «Чемпионате»:

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