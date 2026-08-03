Савва Рыбкин объяснил, почему в мужском теннисе мало российских игроков мирового уровня

Российский теннисист Савва Рыбкин считает, что отсутствие большого количества россиян мирового уровня в мировом теннисе связано с уровнем спорта.

— У тебя есть объяснение, почему в нашем мужском теннисе сейчас гораздо меньше теннисистов мирового уровня, чем в женском?

— Ну, мужской тур так-то очень непростой, и, чтобы пробиться даже в топ-100, нужно прямо попотеть, я б сказал. Да, к сожалению, не так много русских сейчас в туре, но я постараюсь это исправить, решить этот вопрос, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Рыбкину 17 лет. Полное интервью с ним читайте на «Чемпионате»: