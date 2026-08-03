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Александра Олейникова — Каролина Плишкова, результат матча 3 августа 2026, счёт 0:2, первый круг WTA-1000 в Торонто

Плишкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто, где сыграет с Андреевой
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63-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова обыграла представительницу Украины Александру Олейникову, занимающую 44-е место в рейтинге, в первом круге «Мастерса» в Торонто. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 18:10 МСК
Александра Олейникова
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Плишкова выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из семи. Олейникова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Плишковой станет пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Торонто проходит со 2 по 13 августа.

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