Плишкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто, где сыграет с Андреевой

63-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова обыграла представительницу Украины Александру Олейникову, занимающую 44-е место в рейтинге, в первом круге «Мастерса» в Торонто. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Плишкова выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из семи. Олейникова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Плишковой станет пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева.

Турнир WTA-1000 в Торонто проходит со 2 по 13 августа.