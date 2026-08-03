Плишкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Торонто, где сыграет с Андреевой
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63-я ракетка мира чешка Каролина Плишкова обыграла представительницу Украины Александру Олейникову, занимающую 44-е место в рейтинге, в первом круге «Мастерса» в Торонто. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 18:10 МСК
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
0 : 2
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Каролина Плишкова
К. Плишкова
Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Плишкова выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из семи. Олейникова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из девяти.
Следующей соперницей Плишковой станет пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева.
Турнир WTA-1000 в Торонто проходит со 2 по 13 августа.
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