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«Выступаю за Россию с огромной честью». Теннисист Рыбкин — о смене гражданства

«Выступаю за Россию с огромной честью». Теннисист Рыбкин — о смене гражданства
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что получал предложения из других стран, однако не собирается на них отвечать, так как с огромной честью представляет Россию.

— А у тебя есть предложения из других стран и как ты на них реагируешь? Какое у тебя отношение к этому вопросу про смену флага российского на какой-то другой?
— Могу сказать одно, что я с огромным удовольствием выступаю за свою страну и с огромной честью. Предложения есть, но озвучивать их не буду, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Полное интервью с Рыбкиным читайте на «Чемпионате».

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