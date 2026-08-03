«Выступаю за Россию с огромной честью». Теннисист Рыбкин — о смене гражданства

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, что получал предложения из других стран, однако не собирается на них отвечать, так как с огромной честью представляет Россию.

— А у тебя есть предложения из других стран и как ты на них реагируешь? Какое у тебя отношение к этому вопросу про смену флага российского на какой-то другой?

— Могу сказать одно, что я с огромным удовольствием выступаю за свою страну и с огромной честью. Предложения есть, но озвучивать их не буду, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Полное интервью с Рыбкиным читайте на «Чемпионате».