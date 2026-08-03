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Джессика Пегула — Александра Эала, результат матча 3 августа 2026, счёт 1:2, финал WTA-500 в Вашингтоне

Александра Эала стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне
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28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США. В финале она одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей третье место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Вашингтон (ж). Финал
03 августа 2026, понедельник. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
4 		6 6
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Матч продолжался 1 час 47 минут. Эала не сделала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брйк-пойнтов из девяти. Пегула четыре раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку, сумев реализовать при этом два брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Вашингтоне проходил с 27 июля по 3 августа. Чемпионкой 2025 года является канадка Лейла Фернандес.

Сетка турнира в Вашингтоне
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