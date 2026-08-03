Александра Эала стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне
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28-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США. В финале она одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей третье место в мировом рейтинге. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:0.
Вашингтон (ж). Финал
03 августа 2026, понедельник. 19:10 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|0
|
|6
|6
28
Александра Эала
А. Эала
Матч продолжался 1 час 47 минут. Эала не сделала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брйк-пойнтов из девяти. Пегула четыре раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку, сумев реализовать при этом два брейк-пойнта из трёх.
Турнир в Вашингтоне проходил с 27 июля по 3 августа. Чемпионкой 2025 года является канадка Лейла Фернандес.
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