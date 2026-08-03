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17-летний российский теннисист высказался о конкурентах в своём поколении

17-летний российский теннисист высказался о конкурентах в своём поколении
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17-летний российский теннисист Савва Рыбкин не стал выделять игроков из своего поколения.

— Следишь ли ты за твоим поколением игроков — кто как развивается? Можешь кого-то выделить — кто раньше выстрелил и за ним будут все тянуться?
— Безусловно, среди моих сверстников есть достойные соперники. Сейчас на турнирах, на «Шлемах» стало появляться много американцев, которые составляют достаточно хорошую конкуренцию. Немцы бразильцы, французы — много ребят, которые не так просто даются. Не знаю, кто из них выстрелит, а кто нет, но я буду фокусироваться на себе, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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