«Результат будет другим». Российский теннисист — об игре с сыном Хьюитта

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин вспомнил, как играл с Крузом Хьюиттом — сыном победителя двух турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта.

— В прошлом году ты играл с теннисистом со звучной фамилией — это Круз Хьюитт. Он только что «зажёг» на «пятисотнике» в Вашингтоне — пробился в основу через квал и сразу одержал первую победу на уровне ATP-тура. Как думаешь, какие у него перспективы?

— Да, в прошлом году мне не удалось показать все 100% в матче с ним. Мы играли на траве (Савва уступил — 1:6, 2:6. — Прим. «Чемпионата»), и я думаю, что это, скорее всего, его самое преимущественное покрытие, где он чувствовал себя увереннее всего. Мне было бы интересно с ним сыграть ещё раз на харде или грунте, и я уверен, что результат будет другим. За его выступлениями и результатами я не слежу. Посмотрим. Думаю, что в скором времени мы где-то с ним пересечёмся, — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.