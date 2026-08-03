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Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на «Мастерсе» в Цинциннати

Серена и Винус Уильямс сыграют в паре на «Мастерсе» в Цинциннати
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23-кратная чемпионка ТБШ американка Серена Уильямс и ёё сестра, обладательница семи титулов турниров «Большого шлема» Винус Уильямс сразятся в парном разряде на «Мастерсе» в Цинциннати, США.

Спортсменки получили уайлд-кард для выступления на турнире. Винус Уильямс также пригласили сыграть в одиночном разряде.

Сёстрам Уильямс Серене и Винус 44 года и 46 лет соответственно. Теннисистки собирались сыграть вместе и на Уимблдоне-2026, но Серена была вынуждена отказаться от участия из-за травмы колена. Отметим, что этот турнир стал для Уильямс-младшей первым после возобновления карьеры.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 23 августа.

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