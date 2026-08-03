«Ты невероятный игрок». Пегула поздравила Эалу с победой в Вашингтоне

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула поздравила представительницу Филиппин Александру Эалу, которая занимает 28-е место в рейтинге, с победой на турнире WTA-500 в Вашингтоне, США.
Ранее Эала одолела Пегулу в финале со счётом 4:6, 6:4, 6:0.
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«Хочу поздравить Александру с потрясающей неделей и отличным турниром. Даже не знаю, что ещё добавить. Ты невероятный игрок. Здорово видеть, какой путь ты проделала за последние пару лет с тех пор, как мы впервые встретились на корте. Видеть, как много болельщиков поддерживают тебя повсюду — это, конечно, не очень приятно, когда играешь против тебя (смеётся), но я по-настоящему ценю эту классную атмосферу. Это просто здорово. Поздравляю! Желаю всего наилучшего тебе, твоей команде и твоему тренеру», – сказала Пегула на церемонии награждения.
- 3 августа 2026
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