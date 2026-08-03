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«Ты невероятный игрок». Пегула поздравила Эалу с победой в Вашингтоне

«Ты невероятный игрок». Пегула поздравила Эалу с победой в Вашингтоне
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула поздравила представительницу Филиппин Александру Эалу, которая занимает 28-е место в рейтинге, с победой на турнире WTA-500 в Вашингтоне, США.

Ранее Эала одолела Пегулу в финале со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Вашингтон (ж). Финал
03 августа 2026, понедельник. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
4 		6 6
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Хочу поздравить Александру с потрясающей неделей и отличным турниром. Даже не знаю, что ещё добавить. Ты невероятный игрок. Здорово видеть, какой путь ты проделала за последние пару лет с тех пор, как мы впервые встретились на корте. Видеть, как много болельщиков поддерживают тебя повсюду — это, конечно, не очень приятно, когда играешь против тебя (смеётся), но я по-настоящему ценю эту классную атмосферу. Это просто здорово. Поздравляю! Желаю всего наилучшего тебе, твоей команде и твоему тренеру», – сказала Пегула на церемонии награждения.

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