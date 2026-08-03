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Александра Эала поблагодарила близких после победы на турнире в Вашингтоне

Александра Эала поблагодарила близких после победы на турнире в Вашингтоне
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28-я ракетка мира Александра Эала (Филиппины) поблагодарила близких после победы на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

Ранее в финале соревнований она обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Вашингтон (ж). Финал
03 августа 2026, понедельник. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
4 		6 6
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Есть длинный список людей, которых я хочу поблагодарить. И на первом месте в нём — моя семья. Моя мама, мой папа, мой брат, моя команда. Это мой ближний круг. Именно они каждый день трудятся вместе со мной. Они делают так, что я не чувствую, будто прохожу через эти испытания или тяжёлую работу в одиночку. Я знаю, что они всегда рядом. Спасибо вам, ребята», – сказала Эала на церемонии награждения.

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