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Эмма Радукану снялась с розыгрыша US Open — 2026

Эмма Радукану снялась с розыгрыша US Open — 2026
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Британская теннисистка Эмма Радукану не примет участия в розыгрыше US Open 2026 года. Ранее спортсменка пропустила Уимблдон, чтобы полностью восстановиться от травмы правой голени. Об этом сообщает BBC.

На данный момент Эмма занимает 49-е место в мировом рейтинге WTA. На её счету 1105 очков.

Напомним, Радукану стала чемпионкой Открытого чемпионата США в 2021 году. Она является первой в истории победительницей турнира «Большого шлема», которая взяла титул, пройдя через квалификацию. На момент победы Эмме было 18 лет, она является самой юной чемпионкой ТБШ с 2004 года. Тогда 17-летняя россиянка Мария Шарапова выиграла Уимблдон.

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