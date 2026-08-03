Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто

104-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой, занимающей 141-е место в мировом рейтинге, на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Блинкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из четырёх. Её соперница Шрамкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге соревнований в Торонто Шрамкова встретится с 15-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир WTA-1000 проходит со 2 по 13 августа.