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Ребекка Шрамкова — Анна Блинкова, результат матча 3 августа 2026, счёт 2:0, первый круг WTA-1000 в Торонто

Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто
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104-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой, занимающей 141-е место в мировом рейтинге, на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 3:6, 3:6.

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 20:35 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Блинкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из четырёх. Её соперница Шрамкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге соревнований в Торонто Шрамкова встретится с 15-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир WTA-1000 проходит со 2 по 13 августа.

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