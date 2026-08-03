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Юлия Путинцева — Чжан Шуай, результат матча 3 августа 2026, счёт 0:2, первый круг WTA-1000 в Торонто

Юлия Путинцева проиграла Чжан Шуай в первом круге «тысячника» в Торонто
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81-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила китаянке Чжан Шуай, занимающей 57-е место в рейтинге, в первом круге турнира серии «Мастерс» в Торонто. Матч закончился со счётом 4:6, 1:6.

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 21:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Путинцева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Её соперница Шуай не выполнила эйсов и допустила три двойные ошибки, реализовав 6 брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей китайской теннисистки станет латвийка Елена Остапенко, которая находится на 29-й строчке рейтинга WTA.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа.

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