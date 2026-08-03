Тейлор Фриц выиграл титул на турнире ATP-500 в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американец Тейлор Фриц выиграл титул на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, США. В финальном матче он одолел испанца Рафаэля Ходара, занимающего 24-е место в рейтинге, со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Вашингтон (м). Финал
03 августа 2026, понедельник. 20:50 МСК
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Фриц шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Ходар выполнил пять эйсов и допустил три двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из трёх заработанных.
Тейлору Фрицу 28 лет. Он является обладателем 11 титулов на турнирах под эгидой ATP.
Турнир в Вашингтоне проходил с 27 по 3 августа. В 2025 году победителем стал австралиец Алекс де Минор.
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