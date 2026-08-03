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Никола Бартунькова — Бьянка Андрееску, результат матча 3 августа 2026, счёт 2:0, первый круг WTA-1000 в Торонто

Бьянка Андрееску проиграла в первом круге «тысячника» в Торонто
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174-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску проиграла чешке Николе Бартуньковой, находящейся на 41-й строчке рейтинга, в первом круге «Мастерса» в Торонто, Канада, со счётом 5:7, 4:7.

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница Бартунькова сделала восемь эйсов и допустила четыре двойные ошибки. При этом чешка сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Торонто Никола Бартунькова встретится с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 30-е место в мировом рейтинге.

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