Бьянка Андрееску проиграла в первом круге «тысячника» в Торонто
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174-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску проиграла чешке Николе Бартуньковой, находящейся на 41-й строчке рейтинга, в первом круге «Мастерса» в Торонто, Канада, со счётом 5:7, 4:7.
Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 22:00 МСК
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 0
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Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Андрееску четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница Бартунькова сделала восемь эйсов и допустила четыре двойные ошибки. При этом чешка сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира WTA-1000 в Торонто Никола Бартунькова встретится с представительницей Дании Кларой Таусон, которая занимает 30-е место в мировом рейтинге.
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