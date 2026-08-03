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Рафаэль Надаль поздравил Александру Эалу с победой в Вашингтоне

Рафаэль Надаль поздравил Александру Эалу с победой в Вашингтоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил 28-ю ракетку мира представительницу Филиппин Александру Эалу с победой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

В финале она одолела третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Вашингтон (ж). Финал
03 августа 2026, понедельник. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
4 		6 6
         
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Мои поздравления, Александра! Потрясающая неделя в Вашингтоне! Это заслуженная победа как результат огромной работы. Поздравляю Филиппины и всю команду!» — написал Надаль на своей странице в соцсети X.

Александре Эале 21 год. Этот титул стал для неё первым в карьере на турнирах под эгидой WTA. Ранее теннисистка выигрывала юниорский турнир «Большого шлема» US Open — 2022.

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