Рафаэль Надаль поздравил Александру Эалу с победой в Вашингтоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил 28-ю ракетку мира представительницу Филиппин Александру Эалу с победой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, США.

В финале она одолела третью ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

«Мои поздравления, Александра! Потрясающая неделя в Вашингтоне! Это заслуженная победа как результат огромной работы. Поздравляю Филиппины и всю команду!» — написал Надаль на своей странице в соцсети X.

Александре Эале 21 год. Этот титул стал для неё первым в карьере на турнирах под эгидой WTA. Ранее теннисистка выигрывала юниорский турнир «Большого шлема» US Open — 2022.