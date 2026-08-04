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Джаниче Чен — Людмила Самсонова, результат матча 3 августа 2026, счёт 0:2, первый круг WTA-1000 в Торонто

Людмила Самсонова пробилась во второй круг «Мастерса» в Торонто
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, вышла во второй круг «Мастерса» в Торонто, США. В стартовом матче турнира она одолела 37-ю ракетку мира представительницу Индонезии Джаниче Чен со счетом 7:6 (11:9), 7:5.

Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 22:40 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 9 		5
7 11 		7
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. Самсонова пять раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, сумев реализовать при этом четыре брейк-пойнта из девяти. Чен выполнила один эйс и допустила 10 двойных ошибок. А также представительница Индонезии реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующей соперницей Самсоновой станет 25-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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