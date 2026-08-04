Людмила Самсонова пробилась во второй круг «Мастерса» в Торонто
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, вышла во второй круг «Мастерса» в Торонто, США. В стартовом матче турнира она одолела 37-ю ракетку мира представительницу Индонезии Джаниче Чен со счетом 7:6 (11:9), 7:5.
Торонто. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 22:40 МСК
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. Самсонова пять раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, сумев реализовать при этом четыре брейк-пойнта из девяти. Чен выполнила один эйс и допустила 10 двойных ошибок. А также представительница Индонезии реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.
Следующей соперницей Самсоновой станет 25-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2026
-
01:02
-
00:20
-
00:05
- 3 августа 2026
-
22:48
-
22:26
-
21:59
-
21:49
-
21:30
-
21:28
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:05
-
20:01
-
19:50
-
19:40
-
19:02
-
18:53
-
18:51
-
18:15
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:40
-
16:05
-
15:52
-
15:35
-
15:11
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:35
-
14:25
-
14:06