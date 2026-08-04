Маттео Берреттини проиграл на старте «Мастерса» в Монреале
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Аргентинский теннисист Мариано Навоне с победы стартовал на турнире в Монреале. В матче первого круга он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
Монреаль. 1-й круг
03 августа 2026, понедельник. 20:10 МСК
41
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
44
Мариано Навоне
М. Навоне
Теннисисты провели на корте 2 час 43 минуты. Навоне один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Берреттини выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, реализовав при этом 1 брейк-пойнт из 12 заработанных.
В следующем круге Навоне встретится с представителем Польши Валантеном Вашеро.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночно разряде составляет $ 9,5 млн.
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