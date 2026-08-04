24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович предложил изменить формат теннисных матчей.

«Нам следует изменить формат подсчёта очков. Вместо игры до шести геймов в сете сделать до четырёх. Возможно, добавить правило решающего очка и проводить матчи до трёх выигранных сетов. Нужно, чтобы продолжительность встреч оставалась в пределах двух часов. Это лучший вариант для всех», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Джокович подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Соревнования пройдут с 13 по 23 августа. Последний раз на этом турнире Джокович выступал в 2023 году, тогда в финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Всего за карьеру серб выигрывал «Мастерс» в Цинциннати три раза (2018, 2020, 2023).