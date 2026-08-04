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Зверев объяснил отсутствие Синнера, Алькараса и Джоковича на «Мастерсе» в Монреале

Зверев объяснил отсутствие Синнера, Алькараса и Джоковича на «Мастерсе» в Монреале
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об отсутствии Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монреале.

«Думаю, чтобы находиться в отличной форме, некоторым игрокам нужно участвовать в большем количестве турниров, а другим — в меньшем. Мне определённо нужно соревноваться, именно поэтому я играю. Но, думаю, вы говорите о снятиях, и, кажется, уже второй или третий год подряд здесь не выступают Алькарас, Синнер и Джокович. Это является последствием двухнедельных турниров серии «Мастерс 1000». Для некоторых игроков это слишком долгий срок, особенно перед US Open.

Я тоже раньше играл больше турниров. Участвовал в большем количестве соревнований категории ATP-500 и ATP-250, когда турниры «Мастерс 1000» были короче. Но сейчас я этого не делаю из-за времени, которое приходится проводить вдали от дома и на турнирах. Однако мне нужно играть матчи, мне нужно участвовать в соревнованиях», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночно разряде составляет $ 9,5 млн.

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