Дарья Касаткина победила Ван Синьюй на старте турнира в Торонто
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42-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй в первом круге турнира в Торонто проиграла представительнице Австралии Дарье Касаткиной, занимающей в мировом рейтинге 61 место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:7, 5:7.
Торонто. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 04:10 МСК
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
1 : 2
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|3
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|6 5
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|7 7
|7
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
По ходу матча Синьюй сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать восемь брейк-пойнтов из 17. Касаткина ни разу не подала навылет, сделала девять двойных ошибок, а также реализовала семь из 11 заработанных брейк-пойнтов.
Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $7,4 млн.
Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008 год) и Елена Дементьева (2009).
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