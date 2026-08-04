Дарья Касаткина победила Ван Синьюй на старте турнира в Торонто

42-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй в первом круге турнира в Торонто проиграла представительнице Австралии Дарье Касаткиной, занимающей в мировом рейтинге 61 место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:7, 5:7.

По ходу матча Синьюй сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать восемь брейк-пойнтов из 17. Касаткина ни разу не подала навылет, сделала девять двойных ошибок, а также реализовала семь из 11 заработанных брейк-пойнтов.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $7,4 млн.

Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008 год) и Елена Дементьева (2009).