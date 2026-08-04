Камиль Майхшак проиграл 326 ракетке мира на старте турнира в Монреале
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72-я ракетка мира польский теннисист Камиль Майхшак на старте турнира в Монреале проиграл представителю Франции Гаэлю Монфису, занимающему в мировом рейтинге 326 место. Встреча соперников продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 05:20 МСК
72
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
326
Гаэль Монфис
Г. Монфис
По ходу матча Майхшак сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из пяти. Монфис подал навылет восемь раз, сделал шесть двойных ошибок, а также реализовал четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
Турнир проводится с 1881 года и является одним из трёх старейших регулярных теннисных соревнований в мире — наряду с Уимблдоном и US Open.
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