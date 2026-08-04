«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Монреале, Канада, продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут во вторник.

Теннис. Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026. Расписание матчей на 4 августа (время московское):

18:00. Хуберт Хуркач (Польша) – Маркус Гирон (США);

18:00. Себастьян Баэс (Аргентина) – Маттия Белуччи (Италия).;

18:00. Данкан Чан (Канада) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);

18:00; Адам Уолтон (Австралия) – Дженсон Бруксби (США);

18:00. Мартин Дамм-младший (США) – Стефанос Циципас (Греция);

19:30. Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Валантен Руае (Франция);

19:30. Захари Свайда (США) – Денис Шаповалов (Канада);

19:30. Даниэль Мерида (Испания) – Лиам Драсль (Канада);

19:30. Алексей Попырин (Австралия) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина);

19:30. Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция);

21:00. Джек Дрейпер (Великобритания) – Теренс Атман (Франция);

21:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

21:00. Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды);

21:00. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия);

21:00. Цзюнчэн Шан (Китай) – Андрей Рублёв (Россия);

22:30. Синтаро Мочизуки (Япония) – Фабиан Марожан (Венгрия);

22:30. Хауме Мунар (Испания) – Александр Блокс (Бельгия);

22:30. Иржи Легечка (Чехия) – Вит Коприва (Чехия);

1:00 (5.08). Джеймс Дакворт (Австралия) – Алекс де Минор (Австралия);

1:00. Брэндон Накашима (США) – Даниэль Альтмайер (Германия).