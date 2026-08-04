Корентен Муте уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Монреале

57-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Монреале, одолев на старте турнира представителя Венгрии Мартона Фучовича, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

По ходу матча Фучович подал навылет один раз, сделал семь двойных ошибок, а также не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Муте сделал два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Муте сразится с испанцем Рафаэлем Ходаром.