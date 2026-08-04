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Мартон Фучович — Корентен Муте, результат матча 4 августа 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP 1000 Монреаль

Корентен Муте уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Монреале
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57-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Монреале, одолев на старте турнира представителя Венгрии Мартона Фучовича, занимающего в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 04:20 МСК
Мартон Фучович
84
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Корентен Муте
57
Франция
Корентен Муте
К. Муте

По ходу матча Фучович подал навылет один раз, сделал семь двойных ошибок, а также не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Муте сделал два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Муте сразится с испанцем Рафаэлем Ходаром.

Сетка «Мастерса» в Монреале
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