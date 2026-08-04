Лютова поднялась более чем на 100 строк в рейтинге WTA, Андреева продолжает замыкать топ-5

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг WTA по итогам прошедшей недели. Она сделала это во вторник, а не в понедельник из-за вынужденного переноса финала турнира в Вашингтоне (Джессика Пегула – Александра Эала).

Рейтинг продолжает возглавлять белоруска Арина Соболенко. Наибольший рост по итогам недели продемонстрировала 16-летняя россиянка Кристина Лютова (+103 позиции), завоевавшая титул в Мемфисе. На 15 строчек вверх поднялась Людмила Самсонова.

Теннис. Рейтинг WTA от 3 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8550.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6625.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 5649.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293.

6 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 5168.

7 (7). Линда Носкова (Чехия) — 5016.

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4539.

9 (10). Элина Свитолина (Украина) – 4459.

10 (9). Аманда Анисимова (США) — 4353….

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2593.

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301.

20 (28). Александра Эала (Филиппины) – 2106.

21 (20). Анна Калинская (Россия) — 2083…

55 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 1068…

89 (89). Алина Корнеева (Россия) — 849…

108 (104). Анна Блинкова (Россия) – 749…

126 (229). Кристина Лютова (Россия) – 604.