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Мирра Андреева лидирует в Чемпионской гонке WTA, Шнайдер и Самсонова улучшили позиции

Мирра Андреева лидирует в Чемпионской гонке WTA, Шнайдер и Самсонова улучшили позиции
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA сезона-2026 по итогам прошедшей недели. Россиянка Мирра Андреева сумела сохранить за собой статус лидера.

Теннис. WTA. Чемпионская гонка на 3 августа

  1. (1) Мирра Андреева (Россия) – 4999 баллов.
  2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 4945.
  3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4627.
  4. (6) Джессика Пегула (США) – 4275.
  5. (4) Каролина Мухова (Чехия) – 4270.
  6. (5) Элина Свитолина (Украина) – 4224.
  7. (7) Линда Носкова (Чехия) – 3674.
  8. (8) Кори Гауфф (США) – 3484.
  9. (9) Марта Костюк (Украина) – 3275.
  10. (10) Виктория Мбоко (Канада) – 2393…

12 (12). Ига Швёнтек (Польша) – 1954.

13 (15). Диана Шнайдер (Россия) – 1880.

14 (25). Александра Эала (Филиппины) — 1878…

20 (20). Анна Калинская (Россия) – 1598…

40 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 872…

54 (64). Людмила Самсонова (Россия) — 768…

78 (85). Анастасия Захарова (Россия) — 558…

82 (80). Анна Блинкова (Россия) — 534…

114 (111). Алина Корнеева (Россия) — 281…

118. Кристина Лютова (Россия) — 268.

Полностью рейтинг чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».

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