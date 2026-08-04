Мирра Андреева лидирует в Чемпионской гонке WTA, Шнайдер и Самсонова улучшили позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA сезона-2026 по итогам прошедшей недели. Россиянка Мирра Андреева сумела сохранить за собой статус лидера.
Теннис. WTA. Чемпионская гонка на 3 августа
- (1) Мирра Андреева (Россия) – 4999 баллов.
- (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 4945.
- (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4627.
- (6) Джессика Пегула (США) – 4275.
- (4) Каролина Мухова (Чехия) – 4270.
- (5) Элина Свитолина (Украина) – 4224.
- (7) Линда Носкова (Чехия) – 3674.
- (8) Кори Гауфф (США) – 3484.
- (9) Марта Костюк (Украина) – 3275.
- (10) Виктория Мбоко (Канада) – 2393…
12 (12). Ига Швёнтек (Польша) – 1954.
13 (15). Диана Шнайдер (Россия) – 1880.
14 (25). Александра Эала (Филиппины) — 1878…
20 (20). Анна Калинская (Россия) – 1598…
40 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 872…
54 (64). Людмила Самсонова (Россия) — 768…
78 (85). Анастасия Захарова (Россия) — 558…
82 (80). Анна Блинкова (Россия) — 534…
114 (111). Алина Корнеева (Россия) — 281…
118. Кристина Лютова (Россия) — 268.
Полностью рейтинг чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».