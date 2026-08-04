Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут во вторник.
Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Расписание матчей на 4 августа (время начала московское):
18:00. Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания);
19:30. Донна Векич (Хорватия) – Виктория Голубич (Швейцария);
19:30. Сара Бейлек (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша);
19:30. Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (Россия);
19:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) – Диана Шнайдер (Россия);
21:00. Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада);
21:00. Майя Хвалиньска (Польша) – Талия Гибсон (Австралия);
21:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия);
21:00. Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США);
22:30. Чжан Шуай (Китай) – Елена Остапенко (Латвия);
00:00 (05.08). Камилла Рахимова (Узбекистан) – Катержина Синякова (Чехия);
00:00. Анна Калинская (Россия) – Маккартни Кесслер (США);
1:30. Клара Таусон (Дания) – Никола Бартунькова (Чехия).