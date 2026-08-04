Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 4 августа

Сегодня, 4 августа, в Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут во вторник.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Расписание матчей на 4 августа (время начала московское):

18:00. Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания);

19:30. Донна Векич (Хорватия) – Виктория Голубич (Швейцария);

19:30. Сара Бейлек (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша);

19:30. Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (Россия);

19:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) – Диана Шнайдер (Россия);

21:00. Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада);

21:00. Майя Хвалиньска (Польша) – Талия Гибсон (Австралия);

21:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Анастасия Потапова (Австрия);

21:00. Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США);

22:30. Чжан Шуай (Китай) – Елена Остапенко (Латвия);

00:00 (05.08). Камилла Рахимова (Узбекистан) – Катержина Синякова (Чехия);

00:00. Анна Калинская (Россия) – Маккартни Кесслер (США);

1:30. Клара Таусон (Дания) – Никола Бартунькова (Чехия).