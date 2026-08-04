Турнир АТР-1000, Монреаль, 2026 год: результаты матчей 3 августа

3 августа в Монреале, Канада, продолжился турнир категории ATP-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в понедельник.

Теннис. Турнир ATP-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей 3 августа:

Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина) – 3:6, 7:6 (7:5), 3:6;

Алексис Галарно (Канада, WC) — Вит Коприва (Чехия) – 4:6, 4:6;

Николас Мехия (Колумбия) — Мартин Ландалус (Испания) – 4:6, 6:4, 6:3;

Александр Ковачевич (США) — Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (9:7), 2:6, 4:6;

Александр Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия) – 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6;

Майкл Чжэн (США) — Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:4, 6:7 (5:7);

Со Симабукуро (Япония) — Марин Чилич (Хорватия) – 6:7 (2:7), 1:6;

Камиль Майхшак (Польша) — Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 4:6;

Алекс Михельсен (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:1, 3:6, 6:1.

Габриэль Диалло (Канада) – Кириян Жаке (Франция) – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2;

Мартон Фучович (Венгрия) – Корентен Муте (Франция) – 1:6, 2:6;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:7 (5:7), 4:6;

Джеймс Дакворт (Австралия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 6:3, 6:1.