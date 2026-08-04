Чесноков высказался об особенностях игры Кристины Лютовой

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков высказался о триумфе 16-летней россиянки Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе, США. В финале соревнований квалифаер Лютова со счётом 1:6, 6:1, 6:3 обыграла чешку Дарью Видьманову.
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«Первый сет просто прошёл в одну калитку, и я не верил, что Лютова сможет переломить игру, но второй получился зеркальным первому. В третьем несколько поменялась погода, и мне кажется, что чешка немного посыпалась.
Вообще, Лютова такой игрок, который мало ошибается. У неё нет мощной подачи, но её обыграть в один-два удара очень сложно. До этой недели я не знал о такой теннисистке, поэтому её победа стала для меня сюрпризом. В 16 лет мало кому удавалось выиграть первый титул, так что это потрясающее достижение», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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