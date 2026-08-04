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Чесноков высказался об особенностях игры Кристины Лютовой

Чесноков высказался об особенностях игры Кристины Лютовой
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Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков высказался о триумфе 16-летней россиянки Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе, США. В финале соревнований квалифаер Лютова со счётом 1:6, 6:1, 6:3 обыграла чешку Дарью Видьманову.

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 3
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

«Первый сет просто прошёл в одну калитку, и я не верил, что Лютова сможет переломить игру, но второй получился зеркальным первому. В третьем несколько поменялась погода, и мне кажется, что чешка немного посыпалась.

Вообще, Лютова такой игрок, который мало ошибается. У неё нет мощной подачи, но её обыграть в один-два удара очень сложно. До этой недели я не знал о такой теннисистке, поэтому её победа стала для меня сюрпризом. В 16 лет мало кому удавалось выиграть первый титул, так что это потрясающее достижение», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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