Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей 3 августа

3 августа, в Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в понедельник.

Теннис. Турнир WTA-1000, Монреаль, 2026. Результаты матчей 3 августа:

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондарь (Венгрия) – 4:6, 5:7;

Александра Олейникова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 4:6;

Диан Парри (Франция) – Кейла Дей (США) – 6:3, 3:6, 5:7;

Алина Корнеева (Россия) – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 6:0, 3:0 (Rt);

Талия Гибсон (Австралия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:2, 3:2 (Rt);

Кэти Бултер (Великобритания) – Кайла Кросс (Канада) – 6:7 (3:7), 5:7;

Маккартни Кесслер (США) – Каденс Брэйс (Канада) – 6:3, 6:3;

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Анна Блинкова (Россия) – 6:3, 6:3;

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Питон Стирнс (США) – 6:0, 7:5;

Юлия Путинцева (Казахстан) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 1:6;

Магдалена Френх (Польша) – Леолия Жанжан (Франция) – 7:5, 6:3;

Никола Бартунькова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада) – 7:5, 6:4;

Эмерсон Джонс (Австралия) – Ланлана Тараруди (Таиланд) – 6:7 (2:7), 2:6;

Джаниче Чен (Индонезия) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:7 (9:11), 5:7;

Лоис Буассон (Франция) – Антония Ружич (Хорватия) – 6:4, 1:6, 3:6;

Кэрол Чжао (Канада) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 1:6, 3:6;

Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – Алисия Паркс (США) – 4:6, 4:6;

Юлия Стародубцева (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:4, 1:6, 3:6;

Тереза Валентова (Чехия) – Тэйлор Таунсенд (США) – 4:6, 5:7;

Панна Удварди (Венгрия) – Ева Лис (Германия) – 2:6, 7:6 (7:3), 2:0 (Rt);

Рената Сарасуа (Мексика) – Тамара Корпач (Германия);

Ребекка Марино (Канада) – Зейнеп Сёнмез (Турция) – 5:7, 4:6;

Солана Сьерра (Аргентина) – Слоан Стивенс (США) – 3:6, 4:6;

Ван Синьюй (Китай) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 6:7 (5:7), 5:7.