US Open — 2026, микст: Бублик сыграет с Винус Уильямс, Калинская — с Музетти

Пресс-служба турнира US Open обновила заявочный лист дуэтов, которые выступят на турнире в 2026 году в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами теннисистов, планирующих участие в предстоящем мэйджоре в Нью-Йорке.

Теннис. US Open — 2026. Микст. Заявочный лист:

Винус Уильямс (США)/Александр Бублик (Казахстан);

Каролина Мухова/Якуб Меншик (оба – Чехия);

Елена Остапенко (Латвия)/Марсело Аревало (Сальвадор);

Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция);

Кэти Бултер (Великобритания)/Алекс де Минор (Австралия);

Габриэла Дабровски (Канада)/Харри Хелиёваара (Финляндия);

Мария Саккари (Греция)/Карен Хачанов (Россия);

Эмма Наварро (США)/Томми Пол (США);

Татьяна Мария (Германия)/Валантен Вашеро (Монако);

Анна Калинская (Россия)/Лоренцо Музетти (Италия);

Риз Брантмайер (США)/Майкл Чжэн (США);

Деми Схурс (Нидерланды)/Джулиан Кэш (Великобритания);

Кэти Макнелли (США)/Роберт Кэш (США).

Ранее «Чемпионат» публиковал первую половину списка спортсменов, которые выступят в миксте US Open — 2026. Смешанный парный разряд турнира пройдёт с 24 по 26 августа.