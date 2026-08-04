US Open — 2026, микст: Бублик сыграет с Винус Уильямс, Калинская — с Музетти

Пресс-служба турнира US Open обновила заявочный лист дуэтов, которые выступят на турнире в 2026 году в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами теннисистов, планирующих участие в предстоящем мэйджоре в Нью-Йорке.
Теннис. US Open — 2026. Микст. Заявочный лист:
Винус Уильямс (США)/Александр Бублик (Казахстан);
Каролина Мухова/Якуб Меншик (оба – Чехия);
Елена Остапенко (Латвия)/Марсело Аревало (Сальвадор);
Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция);
Кэти Бултер (Великобритания)/Алекс де Минор (Австралия);
Габриэла Дабровски (Канада)/Харри Хелиёваара (Финляндия);
Мария Саккари (Греция)/Карен Хачанов (Россия);
Эмма Наварро (США)/Томми Пол (США);
Татьяна Мария (Германия)/Валантен Вашеро (Монако);
Анна Калинская (Россия)/Лоренцо Музетти (Италия);
Риз Брантмайер (США)/Майкл Чжэн (США);
Деми Схурс (Нидерланды)/Джулиан Кэш (Великобритания);
Кэти Макнелли (США)/Роберт Кэш (США).
Ранее «Чемпионат» публиковал первую половину списка спортсменов, которые выступят в миксте US Open — 2026. Смешанный парный разряд турнира пройдёт с 24 по 26 августа.