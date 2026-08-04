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Джек Дрейпер: было сложно приезжать на турниры и сниматься в последний момент

Джек Дрейпер: было сложно приезжать на турниры и сниматься в последний момент
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Бывшая четвёртая, ныне 147-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил своё состояние перед стартом на «Мастерсе» в Монреале.

Монреаль. 1-й круг
04 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Теренс Атман
56
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
147
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

– Как вы себя чувствуете после Вашингтона? На каком этапе находитесь сегодня?
– Сейчас я нахожусь в лучшем состоянии за последний год. Весь этот процесс [восстановление после травмы] стал настоящей проверкой терпения. Нужно правильно подбирать нагрузку и интенсивность, а также дать всему, что я делаю на корте и вне его, время сойтись воедино. Надеюсь, это поможет мне добраться до момента, когда произойдёт прорыв, я смогу действительно прогрессировать, оставаться на корте и продолжать выступать. Я приближаюсь к этому моменту. И верю, что он наступил именно сейчас. Именно поэтому было сложно приезжать на турниры, а потом, возможно, сниматься в последний момент. Но я принимал эти решения, понимая, что впереди у меня ещё долгая карьера. Мне нужно было приехать, чтобы понять, в каком состоянии нахожусь, и попробовать сыграть, но на тот момент это оказалось невозможным, — сказал Дрейпер в видео Tennis TV.

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