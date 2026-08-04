Светлана Кузнецова философски высказалась о влиянии таланта на успешность

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мыслями о влиянии таланта на успешность человека.

«Я точно знаю одно: даже если ты талантлив и одарён, без ежедневной работы, дисциплины и постоянных усилий высоких результатов не добиться. Талант открывает возможности. Но только труд и стремление становиться лучше каждый день позволяют реализовать этот талант. И, если сегодня тебе не хватает веры в себя, — работай. Результаты рождают уверенность, а не наоборот», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Видео: путь к успеху Арины Соболенко.