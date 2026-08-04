Александра Эала провела фотосессию после победы на турнире WTA-500 в Вашингтоне
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20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала провела чемпионскую фотосессию после победы на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. В финале соревнований теннисистка одолела американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге третье место. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:0 и продолжалась два дня из-за дождя в столице США.
Вашингтон (ж). Финал
03 августа 2026, понедельник. 19:10 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
28
Александра Эала
А. Эала
Фото: Пресс-служба Mubadala Citi DC Open
Фото: пресс-служба Mubadala Citi DC Open
Для 21-летней Эалы этот титул стал первым в карьере. Помимо этого, теннисистка стала первой филиппинской теннисисткой в Открытой эре, выигравшей титул на уровне WTA. Следующим турниром для Эалы станет «тысячник» в Торонто, где она начнёт выступление со второго круга.
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