Александра Эала провела фотосессию после победы на турнире WTA-500 в Вашингтоне

20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала провела чемпионскую фотосессию после победы на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. В финале соревнований теннисистка одолела американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге третье место. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:0 и продолжалась два дня из-за дождя в столице США.

Фото: Пресс-служба Mubadala Citi DC Open

Фото: пресс-служба Mubadala Citi DC Open

Для 21-летней Эалы этот титул стал первым в карьере. Помимо этого, теннисистка стала первой филиппинской теннисисткой в Открытой эре, выигравшей титул на уровне WTA. Следующим турниром для Эалы станет «тысячник» в Торонто, где она начнёт выступление со второго круга.