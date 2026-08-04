15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Португальский журналист Моргадо отреагировал на победу Лютовой на турнире в Мемфисе

Португальский журналист Моргадо отреагировал на победу Лютовой на турнире в Мемфисе
Комментарии

Известный португальский спортивный журналист Хосе Моргадо отреагировал у себя на странице в соцсети на победу 16-летней россиянки Кристины Лютовой в финале турнира категории WTA-250 в Мемфисе. Лютова на своём дебютном турнире WTA за 2 часа 1 минуту одолела чешку Дарью Видьманову (1:6, 6:1, 6:3).

Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 3
         
Дарья Видьманова
114
Чехия
Дарья Видьманова
Д. Видьманова

«Просто невероятно! Чемпионка турнира WTA в 16 лет – такое не каждый день случается», – написал Моргадо под видео с матчболом Кристины и её реакцией на победу.

Спортсменка родилась в Москве, но с 2020 года проживает в США. По итогам турнира Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге и занимает 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.

Материалы по теме
Невероятно! 16-летняя Лютова завоевала титул в Мемфисе и взлетит на 103 места в рейтинге
Невероятно! 16-летняя Лютова завоевала титул в Мемфисе и взлетит на 103 места в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android