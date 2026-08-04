Португальский журналист Моргадо отреагировал на победу Лютовой на турнире в Мемфисе
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Известный португальский спортивный журналист Хосе Моргадо отреагировал у себя на странице в соцсети на победу 16-летней россиянки Кристины Лютовой в финале турнира категории WTA-250 в Мемфисе. Лютова на своём дебютном турнире WTA за 2 часа 1 минуту одолела чешку Дарью Видьманову (1:6, 6:1, 6:3).
Мемфис. Финал
02 августа 2026, воскресенье. 20:40 МСК
229
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
114
Дарья Видьманова
Д. Видьманова
«Просто невероятно! Чемпионка турнира WTA в 16 лет – такое не каждый день случается», – написал Моргадо под видео с матчболом Кристины и её реакцией на победу.
Спортсменка родилась в Москве, но с 2020 года проживает в США. По итогам турнира Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге и занимает 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.
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