Португальский журналист Моргадо отреагировал на победу Лютовой на турнире в Мемфисе

Известный португальский спортивный журналист Хосе Моргадо отреагировал у себя на странице в соцсети на победу 16-летней россиянки Кристины Лютовой в финале турнира категории WTA-250 в Мемфисе. Лютова на своём дебютном турнире WTA за 2 часа 1 минуту одолела чешку Дарью Видьманову (1:6, 6:1, 6:3).

«Просто невероятно! Чемпионка турнира WTA в 16 лет – такое не каждый день случается», – написал Моргадо под видео с матчболом Кристины и её реакцией на победу.

Спортсменка родилась в Москве, но с 2020 года проживает в США. По итогам турнира Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге и занимает 126-е место. Ранее её наилучшим рейтингом была 225-я позиция.