Кафельников: мы в России вряд ли имеем отношение к прогрессу Лютовой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на триумф 16-летней россиянки Кристины Лютовой на турнире категории WTA-250 в Мемфисе, США. В финале соревнований квалифаер Лютова со счётом 1:6, 6:1, 6:3 обыграла чешку Дарью Видьманову.

«Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живёт и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню её. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счёт чего-то данного ей в России. Она добилась этого за счёт собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие.

И мы вряд ли имеем основное отношение к её прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали её тренировочный процесс после переезда семьи. Её папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс», — приводит слова Кафельникова «РИА Новости Спорт».