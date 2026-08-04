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Ирина Бегу не выступит на US Open — 2026

Ирина Бегу не выступит на US Open — 2026
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464-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу пропустит US Open — 2026. Об этом сообщила пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети. Точная причина снятия теннисистки с мэйджора в Нью-Йорке не названа. Румынку заменит представительница Франции Эльза Жакемо, занимающая в мировом рейтинге 101-е место.

Матчи одиночного разряда на US Open — 2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. У женщин победительницей в 2025 году стала нынешняя первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. В заключительном матче турнира она оказалась сильнее представительницы США Аманды Анисимовой, обыграв её со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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