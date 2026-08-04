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Ребекка Шрамкова – Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча «тысячника» в Торонто

Ребекка Шрамкова – Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 4 августа, на хардовых кортах Торонто продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в третий круг сразятся 141-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова и россиянка Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 18-е место.

Торонто. 2-й круг
04 августа 2026, вторник. 19:30 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Шрамковой и Шнайдер. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

«Тысячник» в Торонто завершится 13 августа. В прошлом году женский турнир категории WTA-1000 был проведён в другом канадском городе, Монреале. Его выиграла Виктория Мбоко, для которой турнир был домашним.

Сетка «тысячника» в Торонто
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