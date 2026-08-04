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Янник Синнер проходит в Милане обследование в ортопедической клинике — Парпилья

Янник Синнер проходит в Милане обследование в ортопедической клинике — Парпилья
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер находится в Милане в частной ортопедической клинике и проходит обследование у врача-реабилитолога. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил журналист Габриэле Парпилья.

«Синнер на данный момент находится в частной ортопедической клинике в Милане. Он посещает своего лечащего врача-реабилитолога, который вернулся из отпуска специально, чтобы его осмотреть. Приём был организован оперативно по просьбе персонала и только начался для важного обследования», – написал Парпилья.

Напомним, недавно стало известно о пропуске Синнером текущего «Мастерса» в Монреале.

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