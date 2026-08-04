Янник Синнер проходит в Милане обследование в ортопедической клинике — Парпилья

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер находится в Милане в частной ортопедической клинике и проходит обследование у врача-реабилитолога. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил журналист Габриэле Парпилья.

«Синнер на данный момент находится в частной ортопедической клинике в Милане. Он посещает своего лечащего врача-реабилитолога, который вернулся из отпуска специально, чтобы его осмотреть. Приём был организован оперативно по просьбе персонала и только начался для важного обследования», – написал Парпилья.

Напомним, недавно стало известно о пропуске Синнером текущего «Мастерса» в Монреале.