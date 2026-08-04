Циципас в процентах описал время, которое занимают в сезоне поездки между турнирами

53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал у себя на странице в соцсети пост, где высказался о занимающих значительную часть времени по ходу сезона перемещениях между турнирами.

«Иногда мне кажется, будто 90% времени жизни в туре занимают аэропорты, 9% – отели, а 1% – теннис», – написал Циципас.

19 июля грек выиграл титул на турнире АТР-250 в Гштааде. Для 27-летнего Циципаса он стал 13-м в карьере и первым в текущем сезоне-2026. Также Циципас смог отобраться в основную сетку «Мастерса» в Монреале. Грек играл в квалификации турнира АТР-1000 впервые с 2018 года. Он проведёт в Канаде стартовый матч с американцем Мартином Даммом-младшим.