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«Это было действительно весело». Винус Уильямс — о поражении на старте турнира в Торонто

«Это было действительно весело». Винус Уильямс — о поражении на старте турнира в Торонто
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о поражении в первом круге на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада. Уильямс проиграла представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой со счётом 4:6, 1:6.

Торонто. 1-й круг
02 августа 2026, воскресенье. 21:25 МСК
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс

— Вы можете рассказать, каково было снова выступать перед публикой в Торонто? Я знаю, погода сделала день немного необычным.
— Да, ничего нового. В теннисе мы играем на открытом воздухе, погоду не контролируешь. Но болельщики были потрясающими, они поддерживали меня на каждом розыгрыше, и это было фантастически.

— Расскажите о матче — первый сет был очень упорным, что вам нравилось в своей игре?
— Да, я просто боролась, чтобы держать мяч в корте, и, знаете, у меня были шансы идти вперёд, так что это было действительно весело.

— Что вы увидели в себе, что возьмёте с собой в оставшуюся часть хардовой серии?
— Да, просто решимость и борьба, так что было очень приятно вернуться после долгого перерыва, — сказала Уильямс на пресс-конференции.

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