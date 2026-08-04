Мирра Андреева рассказала, что сподвигло её сыграть в миксте на US Open — 2026

Российская теннисистка Мирра Андреева (пятая ракетка мира) рассказала, что приняла решение сыграть в миксте на US Open — 2026 благодаря позитивному опыту игры с Даниилом Медведевым (шестая строчка рейтинга) на US Open – 2025.

– В прошлом году ты участвовала в первом миксте на US Open с Даниилом. Что тебе понравилось в том опыте, что ты решила повторить?

– Прежде всего мне очень понравилось время, проведённое вместе. Он, очевидно, очень опытный игрок, и мне было очень интересно проводить с ним время, общаться и наблюдать за его подходом к некоторым вещам. В то же время я люблю играть в паре, и иметь возможность сыграть в миксте с одним из лучших игроков ATP — когда я увидела такую возможность, я решила воспользоваться ею. Мне было весело, я думала, что это будет просто весело, но как только мы вышли на корт, я тоже нервничала. Не знаю, для меня это была отличная возможность провести время с великим игроком ATP, и в то же время это было соревнование, в котором, думаю, мы оба хотели участвовать. Мне было очень весело, поэтому я захотела повторить это в этом году, но уже с Андреем Рублёвым (смеётся), – сказала Андреева на пресс-конференции «тысячника» в Торонто.